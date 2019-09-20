Присоединение Донбасса к РФ назвали самым реальным прогнозом для востока Украины

//В мире 13+

20 сентября 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вхождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации является самым реальном прогнозом развития событий на востоке Украины. Такое мнение озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.

Аналитик, процитированный отечественным интернет-изданием Украина.ру, отметил, что Россию, Европу и США устроил бы вариант прекращения конфликта в Донбассе, при котором республики вернутся под юрисдикцию Киева с особым статусом. По словам Ищенко, проблема заключается в том, что большинство граждан непризнанных государств не желает воссоединяться с Украиной ни при каких условиях. Подобные настроения местного населения позволяют говорить о том, что самым реальным сценарием развития ситуации является вхождение ДНР и ЛНР в состав России, полагает политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран АТО Александр Мединский озвучил условие прекращения существования Украины через четыре года.