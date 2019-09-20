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Ужасный паук со светящимися челюстями напугал британцев
20 сентября 2019, 13:40 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
В Великобритании офисный работник обнаружил в стене паука со светящимися челюстями. Укус членистоногого может вызвать у человека спазмы и паралич. Об этом пишет британский таблоид Mirror.
Паук был найден в стене здания. Британец обратил внимание на окутанное паутиной небольшое отверстие в кирпичной кладке в стене офиса.
Мужчина взял соломинку и начал дразнить хозяина норы. Через некоторое время из нее вылез паук со светящимися челюстями. Он атаковал палочку, а потом спрятался. По словам британца, в норе он заметил еще четырех членистоногих.
Все происходящее было снято на видео. Его и опубликовала газета Mirror на своем сайте в публикации с заголовком: «Ужасающий паук с флуоресцентными зелеными клыками вылез из стены в британском городе».
Отмечается, что британец нашел погребного паука. Он не относится к категории ядовитых, но его укус может вызвать спазмы и паралич.