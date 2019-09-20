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Захарова: политика США на Ближнем Востоке обернулась "коллапсом"

20 сентября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова днем в пятницу, 20 сентября, заявила, что действия Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке обернулись "коллапсом во всех сферах".
 
В МИД подчеркнули, что деятельность США данном регионе больше похожа в настоящий момент не на политику, а на глобальный коллапс. По словам Захаровой, больше года назад "прекрасные американские ракеты" не попали в цель, а уже сегодня установки ПВО Соединенных Штатов не отразили соответствующего удара. "Это все звенья одной и той же цепи", – заметила дипломат.
 
В рамках брифинга Мария Захарова добавила, такое собственное разоблачение происходит на примере конкретного региона в контексте того, что США делают во всем мире, передает РИА "Новости".
ЕТ

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