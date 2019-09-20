Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова днем в пятницу, 20 сентября, заявила, что действия Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке обернулись "коллапсом во всех сферах".

В МИД подчеркнули, что деятельность США данном регионе больше похожа в настоящий момент не на политику, а на глобальный коллапс. По словам Захаровой, больше года назад "прекрасные американские ракеты" не попали в цель, а уже сегодня установки ПВО Соединенных Штатов не отразили соответствующего удара. "Это все звенья одной и той же цепи", – заметила дипломат.