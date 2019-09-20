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Журналистов китайских государственных СМИ проверят на лояльность власти

20 сентября 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Тысячи репортеров и редакторов, работающих в китайских государственных СМИ, проверят на лояльность генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает один из популярных Телеграм-каналов, китайские журналисты пройдут специальный тест на знание марксизма и сицзиньпизма при помощи мобильного приложения Xuexi Qiangguo. Кто не сдаст экзамен - не получит пресс-карту, а она нужна для работы в СМИ.

Этот своеобразный тест на лояльность может оставить без работы неугодных репортёров, хотя об оппозиции в китайском обществе вряд ли кто слышал, тем более известно, как жестко партийные боссы Китая могут подавлять недовольства.

ПВ

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