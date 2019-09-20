Принц Гарри и герцогиня Меган оставили маленького сына в Англии и улетели в Италию

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20 сентября 2019, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Принц Гарри и герцогиня Меган оставили своего маленького сына в Англии и уехали вдвоем на праздник в Италию. Согласно последним данным, четырехмесячный Арчи остался под присмотром родственников и нянь.

Уточняется, что ребенка было решено оставить дома из-за дальности перелета. Гарри и Меган, как сообщают источники, отправились на свадьбу дизайнера Миши Нону. Бывший супруг кутюрье в свое время познакомил принца и будущую герцогиню, передает издание The Sun.

Известно, что на мероприятии также появятся Иванка Трамп с супругом, Кэти Перри, Орландо Блум и многие другие знаменитости.