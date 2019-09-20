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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Ветеран АТО назвал условие прекращения существования Украины через четыре года

20 сентября 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинское государство в обозримом будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ

Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ

Говоря о переговорах, касающихся урегулирования конфликта на востоке Украины, Мединский заявил в беседе с News Front, что война выгода как Киеву, так и его зарубежным «кураторам». При этом ветеран АТО предупредил, что бывшая советская республика прекратит свое существование через три-четыре года в случае продолжения противостояния.

Ранее в пятницу сообщалось, что донецкий политик Павел Губарев предсказал начало войны РФ с Украиной в том случае, если ДНР и ЛНР станут российскими регионами.

 

ДЦ

//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

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