Ветеран АТО назвал условие прекращения существования Украины через четыре года

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20 сентября 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинское государство в обозримом будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Говоря о переговорах, касающихся урегулирования конфликта на востоке Украины, Мединский заявил в беседе с News Front, что война выгода как Киеву, так и его зарубежным «кураторам». При этом ветеран АТО предупредил, что бывшая советская республика прекратит свое существование через три-четыре года в случае продолжения противостояния.

Ранее в пятницу сообщалось, что донецкий политик Павел Губарев предсказал начало войны РФ с Украиной в том случае, если ДНР и ЛНР станут российскими регионами.