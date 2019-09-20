C начала года Украина запретила ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ

Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала текущего года запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из Российской Федерации.

Подчеркивается, что в течение 2019 года Госкомтелерадио предоставило субъектам хозяйствования 1874 отказа на ввоз книг с территории "государства-агрессора", передает РИА "Новости"

Уточняется, что 95 отказов приняли из-за отрицательных заключений экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Еще 1779 отказов было выдано, поскольку субъекты хозяйствования выдали не полный объем пакетов документов.