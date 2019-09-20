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C начала года Украина запретила ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ

20 сентября 2019, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала текущего года запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из Российской Федерации.
 
Подчеркивается, что в течение 2019 года Госкомтелерадио предоставило субъектам хозяйствования 1874 отказа на ввоз книг с территории "государства-агрессора", передает РИА "Новости".
 
Уточняется, что 95 отказов приняли из-за отрицательных заключений экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Еще 1779 отказов было выдано, поскольку субъекты хозяйствования выдали не полный объем пакетов документов.
 
Напомним, в конце 2016 года украинский лидер Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции из России "антиукраинского содержания".
ЕТ

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