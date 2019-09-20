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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Зеленского записали в «слепые»

20 сентября 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский получил удостоверение незрячего. Своеобразный «подарок» главе государства сделал директор «Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского товарищества слепых» Константин Ильницкий.

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

Удостоверение Ильницкий передал президенту через его соратника Сергея Трофимова. Таким образом организация попыталась обратить на себя внимание лидера страны и добиться помощи властей, передаёт URA.RU.

«На имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста», - сказал Трофимову Ильницкий.

АБ

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