Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ

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20 сентября 2019, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В ближайшем будущем самопровозглашенные ДНР и ЛНР не станут частью Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил Павел Губарев, бывший «народный губернатор» Донбасса.

По словам Губарева, процитированного порталом ruskline.ru, в случае присоединения Донбасса к РФ последняя получила бы вместо границы линию фронта и войну с Украиной. Как отметил донецкий политик, победить в вооруженном конфликте с Киевом было бы несложно, однако не удалось бы избежать больших жертв. Российское руководство не хочет провоцировать кровопролитие, поэтому интегрировать ДНР и ЛНР в ближайшем будущем не будет, полагает Павел Губарев.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Донецке выступили с экстренным заявлением о новом акте агрессии украинских силовиков.