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20 сентября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров развенчал "лживый либерализм" Запада. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил об истинных ценностях либерализма, таких как права человека.

Лавров написал статью "Мир на перепутье и система международных отношений будущего", приуроченную к открытию 74-й сессии Генассамблеии ООН.

Глава МИД подчеркнул, что бомбардировки суверенных стран, а также сознательный курс на развал их государственности, из-за которого погибли и пострадали сотни тысяч людей, не соотносятся с императивом защиты прав человека, который стоит во главе "либерализма", передает ФБА "Экономика сегодня".

Сергей Лавров подчеркнул, что санкции напрямую бьют по благосостоянию простых людей. Кроме того, по словам дипломата, государства, позиционирующие себя эталоном демократии, на деле заботятся о ней лишь тогда, когда требуют от других стран "навести порядок" в интересах Запада.