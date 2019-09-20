Власти США одобрили выделение Украине 250 млн долларов

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20 сентября 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила выделение Украине военной помощи. Согласно последним данным, речь идет о 250 млн долларов.

Согласно последним данным, в США был принят законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, где среди прочего упоминается и об Украине, передает сегодня портал "Свободная пресса".

301 парламентарий проголосовал за, а против высказались 123 политика. Как уточняет издание Defense News, сенат может утвердить данный законопроект уже на следующей неделе