ДНР сделала экстренное заявление о новом акте агрессии армии Украины в Донбассе

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20 сентября 2019, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР выступили с экстренным заявлением о новом акте агрессии Вооруженных сил Украины в Донбассе. Данное сообщение приведено в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», в Народной милиции проинформировали, что военные из 28-й бригады ВСУ накануне дважды обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В результате атаки получил ранение 45-летний местный житель.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Денис Пушилин, занимающий должность главы ДНР, объяснил невозможность скорого завершения вооруженного конфликта с украинской стороной.