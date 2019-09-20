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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Украине определили «благоприятный момент» для завладения российским Крымом

20 сентября 2019, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com
фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Георгий Тука, бывший член правительства Украины, рассказал, когда Киев сможет «вернуть» Крым, который в весны 2014 года является российским регионом. По данному вопросу экс-чиновник высказался в разговоре со СМИ.

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Как констатировал Тука, сегодня украинская власть не может сделать ничего для восстановления контроля над полуостровом, кроме введения новых санкций в отношении Москвы. Между тем, собеседник журналистов выразил уверенность, что «настанет время, когда Россия прекратит существование». «Это будет благоприятный момент для возвращения» Крыма, процитировал Георгия Туку интернет-ресурс «Политнавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский дипломат Александр Александрович провозгласил целью своей страны развал России.

 

ДЦ

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