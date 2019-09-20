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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В США рассказали, что станет одной из главных целей в случае войны с Россией

20 сентября 2019, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

Отмечается, что одним из первых альянс нацелится на систему ПВО Калининграда. «Мы постоянно тренируемся. Мы все время продумываем эти планы, и … если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению», - заявил Харриган.

Он подчеркнул, что из-за своего уникального расположения Калининград способен представлять угрозу для значительной части стран НАТО, а потому является одной из самых приоритетных целей, передаёт tricolor-center.ru.

АБ

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Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО…

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