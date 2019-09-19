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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Парламент Франции открывает свои архивы

19 сентября 2019, 20:48 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

В Национальном собрании Франции завтра открывается  выставка «Революция афишируется», посвященная 230-летию Великой французской революции.

Название выбрано не случайно и представляет собой игру слов. Помимо уникальных предметов и документов, связанных с этим значимым моментом в истории всего мира, в экспозиции будут представлены многочисленные афиши. Которые, впрочем, составляют лишь незначительную часть парламентской коллекции, расположенной в хранилище Национального собрания.

Парламент Франции открывает свои архивы

«В тот период времени афиши играли роль медиа», - поясняет выбор, сделанный организаторами выставки,  ответственный за экспозицию Брюно  Фюлини. Несмотря на тяжелый и вредный для здоровья производственный процесс с использованием свинца, афиш было множество и они охватывали практически все сферы жизни. Немногие грамотеи, умеющие читать, частенько были окружены не улицах менее грамотной публикой, превращая людные места в дискуссионные клубы.

Любопытна и сама история коллекции афиш, попавшая в распоряжение депутатов  случайно, благодаря увлечению члена Конвента и  Совета пятисот Луи-Франсуа Портье, собиравшего афиши всю свою жизнь.  После его смерти коллекция, оставшаяся супруге, и мешавшая в доме, занимая много места, заинтересовала одного американского коллекционера. Однако вдова,  при всей прагматичности, была патриотом. Поразмыслив над сделанным предложением, она обращается к депутатам… В результате  переговоров, затянувшихся на продолжительное время, компромиссная сумма была все-таки достигнута и коллекция осталась во Франции, в распоряжении парламентариев. 

Парламент Франции открывает свои архивы

Помимо афиш, охватывающих принципиальные этапы Великой французской революции на экспозиции также представлены такие уникальные документы, как оригинал текста Конституции Франции, преобразовавший страну в парламентскую монархию, достигнутый в результате исторического заседания в «Зале для игры в мяч».

На стендах присутствует также журнал с протоколами голосования по вопросу участи Людовика 16. Журнал раскрыт на странице парижской части депутатского корпуса, включающей Марата и Робеспьера. Помимо подписей на них присутствуют ремарки, выражающие пожелания народных избранников. Большинство за смертную казнь, некоторые за заточение в крепость. Напротив  имени Марат  фраза: «Смерть. В течение 24 часов».

Есть среди представленных экспонатов и оригинал легендарной «Марсельезы».

Парламент Франции открывает свои архивы

Однако самым впечатляющим экспонатом, пожалуй, является восстановленное на основе посмертной маски, при использовании специальной техники Института криминальных исследований при национальной жандармерии  Франции, лицо лидера Великой французской революции -  Мирабо.

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