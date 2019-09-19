Парламент Франции открывает свои архивы

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19 сентября 2019, 20:48 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

В Национальном собрании Франции завтра открывается выставка «Революция афишируется», посвященная 230-летию Великой французской революции.

Название выбрано не случайно и представляет собой игру слов. Помимо уникальных предметов и документов, связанных с этим значимым моментом в истории всего мира, в экспозиции будут представлены многочисленные афиши. Которые, впрочем, составляют лишь незначительную часть парламентской коллекции, расположенной в хранилище Национального собрания.









«В тот период времени афиши играли роль медиа», - поясняет выбор, сделанный организаторами выставки, ответственный за экспозицию Брюно Фюлини. Несмотря на тяжелый и вредный для здоровья производственный процесс с использованием свинца, афиш было множество и они охватывали практически все сферы жизни. Немногие грамотеи, умеющие читать, частенько были окружены не улицах менее грамотной публикой, превращая людные места в дискуссионные клубы.

Любопытна и сама история коллекции афиш, попавшая в распоряжение депутатов случайно, благодаря увлечению члена Конвента и Совета пятисот Луи-Франсуа Портье, собиравшего афиши всю свою жизнь. После его смерти коллекция, оставшаяся супруге, и мешавшая в доме, занимая много места, заинтересовала одного американского коллекционера. Однако вдова, при всей прагматичности, была патриотом. Поразмыслив над сделанным предложением, она обращается к депутатам… В результате переговоров, затянувшихся на продолжительное время, компромиссная сумма была все-таки достигнута и коллекция осталась во Франции, в распоряжении парламентариев.









Помимо афиш, охватывающих принципиальные этапы Великой французской революции на экспозиции также представлены такие уникальные документы, как оригинал текста Конституции Франции, преобразовавший страну в парламентскую монархию, достигнутый в результате исторического заседания в «Зале для игры в мяч».

На стендах присутствует также журнал с протоколами голосования по вопросу участи Людовика 16. Журнал раскрыт на странице парижской части депутатского корпуса, включающей Марата и Робеспьера. Помимо подписей на них присутствуют ремарки, выражающие пожелания народных избранников. Большинство за смертную казнь, некоторые за заточение в крепость. Напротив имени Марат фраза: «Смерть. В течение 24 часов».

Есть среди представленных экспонатов и оригинал легендарной «Марсельезы».









Однако самым впечатляющим экспонатом, пожалуй, является восстановленное на основе посмертной маски, при использовании специальной техники Института криминальных исследований при национальной жандармерии Франции, лицо лидера Великой французской революции - Мирабо.