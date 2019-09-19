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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Лукашенко оценил ситуацию в школах: "Бардак"

19 сентября 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы.

Ранее в интернете появилась запись, на которой учитель нецензурно кричит на четвероклассника, подняв над ним парту. Позже учитель пояснила, что конфликт произошел из-за подножки и брошенного ей в спину бумажного стаканчика.

После попадания видеозаписи в Сеть педагога уволили. Глава Беларуси Александр Лукашенко распорядился восстановить педагога в должности, а наряду с этим также потребовал уволить директора школы и ряд чиновников местного уровня.

"Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег", - оценил сложившуюся ситуацию Лукашенко.

За непринятие мер и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии.

АС

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