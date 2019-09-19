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19 сентября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Богдан Яременко рассказал о "формуле Зеленского" по Донбассу. По его словам, она не предусматривает изменений в конституции относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Нет изменениям в конституцию ... это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - высказался Яременко в Facebook.

Депутат отметил, что "выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО" состоятся после выполнения части Минских договорённостей по безопасности.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что "формула Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе несет ряд рисков для Украины, в том числе легализацию местной власти и отказ от признания оккупации территорий.