Лидер непризнанной ДНР объяснил невозможность скорого завершения войны с Украиной

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19 сентября 2019, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

Военный конфликт между Украиной и непризнанными республиками Донбасса в ближайшей перспективе не закончится. С соответствующим заявлением сегодня выступил Денис Пушилин, лидер ДНР.

По словам главы самопровозглашенного государства, скорое завершение вооруженного противостояния невозможно из-за действий киевских властей, которые продолжают в отношении Донбасса политику команды Петра Порошенко. Действующий украинский режим идет по пути бывшего президента, процитировало Пушилина интернет-издание «Новороссия».

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько раскрыл тактику борьбы Киева с ДНР и ЛНР.