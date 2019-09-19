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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Лидер непризнанной ДНР объяснил невозможность скорого завершения войны с Украиной

19 сентября 2019, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Rekun / globallookpress.com
фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

Военный конфликт между Украиной и непризнанными республиками Донбасса в ближайшей перспективе не закончится. С соответствующим заявлением сегодня выступил Денис Пушилин, лидер ДНР.

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По словам главы самопровозглашенного государства, скорое завершение вооруженного противостояния невозможно из-за действий киевских властей, которые продолжают в отношении Донбасса политику команды Петра Порошенко. Действующий украинский режим идет по пути бывшего президента, процитировало Пушилина интернет-издание «Новороссия».

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько раскрыл тактику борьбы Киева с ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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