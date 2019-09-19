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Разведка США обеспокоена обещанием Трампа одному из мировых лидеров

19 сентября 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с одним из мировых лидеров. Известно, что за это время глава государства контактировал, примерно, с пятью иностранными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

Известно, что жалоба была подана 12 августа. Дональд Трамп успел за прошедшие пять недель успел связаться с несколькими иностранными политиками и получить два письма от главы КНДР Ким Чен Ына, пишет "The Washington Post" со ссылкой на источники.

В издании говорится, что имя адресата неизвестно, но в разговоре шла речь о каком-то обещании со стороны президента США. Отмечается, что оно было "очень тревожным". По некоторым данным, переговоры велись по телефону.

Инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон подтвердил срочность обращения, а исполняющий обязанности главы национальной разведки Джозеф Магуайр отказался делиться деталями с комитетами обеих палат конгресса по надзору.

БА

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