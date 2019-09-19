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Эксперт раскрыл тактику борьбы команды Зеленского с республиками Донбасса

19 сентября 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com
фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Украина при президенте Владимире Зеленском взяла на вооружение новую тактику в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил политолог Богдан Безпалько.

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

По словам эксперта, ставшего собеседником российского интернет-издания Украина.ру, сегодняшняя тактика Киева заключается в продолжении вялотекущих боевых действий в зоне конфликта на востоке страны, экономическом удушении республик, а также насыщении Донбасса запрещенными веществами и поощрении коррупции. Кроме того, как полагает Безпалько, украинская сторона попытается психологически воздействовать на жителей неподконтрольных территорий с целью дискредитации в их глазах властей ДНР и ЛНР.

Ранее в четверг сообщалось, что донецкий социолог Евгений Копатько заявил о желании Киева «отстегнуть» республики.

 

ДЦ

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В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

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Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

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