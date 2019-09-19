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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Киевский посол в Сербии провозгласил целью Украины развал Российской Федерации

19 сентября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com
фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Украина и остальной мир должны стремиться к развалу Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Александр Александрович, глава киевского дипломатического представительства в Сербии.

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Александрович назвал соседнюю страну «последней империей зла», которая «должна упасть». Этой цели можно добиться с помощью введения более жестких экономических санкций и международной изоляции Москвы, процитировал украинского посла один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, согласно действующему законодательству, являются уголовно наказуемым деянием.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине озвучили прогноз о будущем «поглощении» Белоруссии Россией.

 

ДЦ

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