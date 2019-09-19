Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

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19 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serhii Hudak / globallookpress.com

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

По словам эксперта, он еще в 2015 году говорил, что Донбасс для части киевской элиты «как кость в горле». Новая украинская власть, пришедшая на смену команде Петра Порошенко, также не заинтересована в возвращении региона, отметил Копатько, принявший участие в одной из программ канала НТВ. Согласно точке зрения социолога, руководство бывшей советской республики намерено «отстегнуть» Донецк и Луганск.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Валентин Гайдай объяснил, почему Киев не желает реинтегрировать Донбасс.