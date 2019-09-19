Нефтяной конфликт: удар Ирана по мировой экономике?

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19 сентября 2019, 11:16 [«Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]
В Саудовской Аравии 14 сентября случилась настоящая экономическая катастрофа. Она доказала, что война будущего может быть выиграна и без участия солдат непосредственно в зоне боевых действий. Беспилотные летательные аппараты, дроны и ракеты атаковали стратегически важные предприятия страны.
Этими предприятиями оказались нефтеперерабатывающие заводы и месторождения Саудовской Аравии, которые принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. В итоге, после неожиданного удара, компании пришлось сократить добычу ископаемых вдвое, то есть уменьшить её на 5,7 млн. баррелей в сутки, что сильно ударило в том числе и по мировой экономике. За сутки нефть подорожала на 10%, что привело к падению стабильности доллара и евро и укреплению рубля в первые дни после инцидента. Однако не все так хорошо складывается для России, как многие хотели бы. Ведь это же событие уже 17 сентября привело к повышению курса доллара и евро по отношению к рублю. Стоимость доллара, например, была увеличена Банком России на 30 копеек и достигла 64,4 рублей.
Зарубежные аналитики выражали опасения, что цена на нефть может достигнуть более $100 за баррель, если её поставки не будут налажены. Тем временем, на восстановление нефтеперерабатывающих заводов, а значит и поставок, эксперты отводят месяцы, при условии, что запасов сырья у Saudi Aramco хватит чуть больше, чем на 20 дней. Полный производственный оборот нефти в стране будет налажен к ноябрю. В противном случае, все это выглядит, как начало локального экономического апокалипсиса, который Саудовской Аравии предстоит предотвращать. И все это было сделано с помощью беспилотников-дронов, что звучит в духе фильмов с претензией на научную-фантастику.
Вину за случившееся на себя взяли йеменские хуситы-повстанцы, пригрозив, что это не последняя подобная атака: «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», - так высказался Яхья Сари, представитель хуситов. И это выглядело вполне логично: хуситы провели военно-экономическую операцию против государства, которое уже несколько лет пытается подавить их восстание на территории Йемена. Однако доказательства их непричастности к инциденту предоставила сама Саудовская Аравия. Официальный представитель министерства обороны страны Турки аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде 18 сентября указал, что операцию по уничтожению нефтяных предприятий проводил Иран. Были отмечены также потерпевшие неудачу попытки Ирана подставить хуситов. В ходе операции было использовано 25 ракет и дронов, в то время как йеменские повстанцы ошибочно заявляли о десяти беспилотниках. Более того, для атаки были применены иранские беспилотники Delta Wing UAV, которые значительно отличаются от тех, которыми пользуются хуситы. Принадлежность ракет была выявлена по их обломкам, которые были представлены на пресс-конференции. Также дальность и траектория полёта указывали на то, что запуск производился не с территории Йемена. Эти доказательства вовлекли в ситуацию США, которые уже ждали своего выхода на арену экономического противоборства.
Майкл Помпео, американский госсекретарь, в своём твиттере обвинил правительство Ирана в лицемерии и агрессии. По его словам, президент страны Хасан Роухани и глава МИД Моххамад Джавад Зариф только делают вид, что пытаются идти на мирный диалог и «предпринимать дипломатические усилия», в то время как Тегеран продолжает атаковать Саудовскую Аравию. Ответ не заставил себя долго ждать. Вполне очевидно, Иранское правительство назвало обвинения ложными и «с дипломатической точки зрения неприемлемыми». А США уже успели пообещать привлечь Тегеран к ответственности, что, собственно, и сделали: Трамп объявил об увеличении санкций. «Я только что поручил главе минфина (Стивену Мнучину) в значительной степени усилить санкции против Ирана» - объявил президент на своей странице в Twitter.
Похоже, Вашингтон ищет любую возможность оберегать стабильность доллара. Если авария в Саудовской Аравии привела к потерям в стоимости валюты, нужно ещё больше надавить на Иран, чтобы подобный инцидент не повторился. В том числе, рассматривался вопрос об ответных атаках на Иранские нефтеперерабатывающие предприятия. Также, Трамп предложил использовать резервные запасы нефти США для снабжения рынка, пока Саудовская Аравия не справится с последствиями атаки. Таким образом, используя резервы президент США надеялся стабилизировать ситуацию в том числе и вокруг доллара.
А тем временем, президент РФ Владимир Путин также принял участие в судьбе Саудовской Аравии. Во время телефонного звонка с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом Путин подчеркнул, что ситуация требует четкого расследования. Обсуждался также вопрос визита президента в королевство и пересмотра параметров сделки ОПЕК+ из-за атаки на предприятия. Примет ли Россия участие в конфликте между США, Ираном и Саудовской Аравией по этому вопросу – пока не ясно. Ясно одно: помощь Россия пока планирует оказывать, только предлагая свою оборонную военную технику.
«Что касается помощи Саудовской Аравии, то, кстати говоря, в том же священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну — мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрые государственные решения. Так, как это сделали руководители Ирана, закупив С-300, и как это сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надёжно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», - такое предложение сделал Путин во время совместной пресс-конференции. И пока Вашингтон предлагает свои резервные запасы, чтобы держать доллар в узде, Москва предлагает Саудовской Аравии решить проблему с атаками, нарастив мощную оборону. Второе предложение, скорее всего, более выгодное, так как нефтеперерабатывающие заводы будут восстановлены, но гарантий, что повторных атак не будет, не даёт никто. Так что закупить военную технику для Саудовской Аравии значит обезопасить себя на длительное время. Да, и Россия от этого выиграет в финансовом плане: не бесплатно же С-400 отдавать.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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