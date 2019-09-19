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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Политолог раскрыл причину незаинтересованности Украины в возвращении Донбасса

19 сентября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ни одна политическая сила в Киеве не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Как констатировал эксперт, у бывшей советской республики нет средств на восстановление разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры Донбасса, а также на разминирование территории. Надеяться на финансовую помощь «международных доноров» киевской власти нельзя, процитировал Гайдая интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Андрей Ваджра обнародовал прогноз о будущем вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации.

 

ДЦ

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Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

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