Политолог раскрыл причину незаинтересованности Украины в возвращении Донбасса

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19 сентября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ни одна политическая сила в Киеве не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Как констатировал эксперт, у бывшей советской республики нет средств на восстановление разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры Донбасса, а также на разминирование территории. Надеяться на финансовую помощь «международных доноров» киевской власти нельзя, процитировал Гайдая интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Андрей Ваджра обнародовал прогноз о будущем вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации.