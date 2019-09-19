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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Пентагоне признали военное превосходство России перед НАТО

19 сентября 2019, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что несколько последних лет страны НАТО теряют военное превосходство перед Россией. По его словам, РФ называют серьёзным конкурентом.

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Данфорд признался, что министры обороны стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а потенциал НАТО перед ней начинает сходить на нет. Генерал отметил, что именно поэтому активно разрабатываются новые стратегии, сообщается на сайте Пентагона.

Он сообщил, что на прошедшей встречи министров обороны стран НАТО обсуждалась общая концепция обороны и сдерживания России, а также основная концепция операций альянса.

"Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала", - пояснил он.

БА

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