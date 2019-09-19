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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Аналитик определил главную жертву возможной ядерной войны между Россией и США

19 сентября 2019, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com
фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами больше всего пострадают европейские страны. Такое мнение в разговоре с журналистами озвучил Михаил Александров, отечественный военный эксперт.

Американский министр обороны признался в неготовности США к гибридной войне

Американский министр обороны признался в неготовности США к гибридной войне

По словам аналитика, ставшего собеседником издания ФАН, если Москва и Вашингтон начнут конфронтацию с использованием оружия массового поражения, Европа «превратится в ядерное поле боя» и будет уничтожена. При этом РФ и Штаты «отделаются небольшими потерями» в масштабах ядерной войны, полагает Александров.

Ранее в четверг сообщалось, что в Пентагоне признались в неготовности США к гибридной войне. Соответствующее заявление сделал министр обороны Марк Эспер.

 

ДЦ

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