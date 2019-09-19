Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

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19 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

По словам эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», такие действия, как раздача российских паспортов в Донбассе и переход ДНР и ЛНР на рубль, свидетельствуют о том, что республики в состав Украины уже не вернутся. При этом, полагает Ваджра, очевидно, что Киев никогда не выполнит минские договоренности, которые позволили бы ему реинтегрировать Донецк и Луганск.

Рано или поздно республики войдут в состав России, резюмировал журналист.

Некоторое время назад сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, обозначил «очень плохой» для Украины вариант прекращения конфликта в Донбассе.