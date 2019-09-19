Американский министр обороны признался в неготовности США к гибридной войне

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19 сентября 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Aurelien Morissard, via www.imag / globallookpress.com

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил Марк Эспер, американский министр обороны.

По словам главы Пентагона, которого процитировало РИА Новости, США «хороши в военных операциях», но не в опосредованных боевых действиях, протекающих в «серой зоне».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали видео со сценарием ядерного конфликта между Россией и НАТО. Данный сценарий, в частности, предполагает удар РФ по таким странам, как Германия и Польша. Предполагается, что в ответ Североатлантический альянс должен атаковать Калининград.