"Обходит владенья свои": Трамп посетил границу с Мексикой

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19 сентября 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетил стену на границе США и Мексики в штате Калифорния. Лидер страны оставил на сооружении свою подпись и пообщался с пограничниками.

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Глава Америки после проведенной пресс-конференции подошёл к стене с маркером и оставил свой автограф. «Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене», - сказал Трамп.

Президент США объявил, что принял решение отложить покраску стены, чтобы сэкономить деньги на дальнейшее строительство конструкции. Также он пообщался с военными, охраняющими границу, и даже сделал с ними несколько фотографий, передаёт ФБА «Экономика сегодня».