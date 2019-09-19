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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Раде призвали чем-то пожертвовать ради решения конфликта в Донбассе

19 сентября 2019, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уверен, что Украине придётся пойти на жертвы, чтобы наконец разрешить ситуацию в Донбассе.

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«Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», - считает Гетманцев.

Парламентарий уверен, что стране придётся искать компромиссы. При этом он подчеркнул, что идея наделить Донбасс особым статусом недопустима, поскольку это ставит под угрозу территориальную целостность Украины и может привести к распаду страны, передаёт РИА Новости.

АБ

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