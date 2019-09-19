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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

19 сентября 2019, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой стратегии альянса.

По словам Данфорда, в ходе недавней встречи министров обороны стран НАТО обсуждалась общая концепция операций Североатлантического альянса. Причиной обновления стратегии стало понимание того факта, что у НАТО не осталось военных преимуществ относительно России, передаёт РИА Новости.

«Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала», - рассказал Данфорд.

АБ

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