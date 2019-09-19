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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

19 сентября 2019, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Эстонии заявила, что европейские страны устали от Украины. Керсти Кальюлайд заявила, что больше всего Европу не устраивает коррумпированность украинских властей.

Глава Эстонии отметила, что европейские страны вот уже несколько лет всячески стараются помочь Украине избавиться от существующих проблем и ускорить развитие страны, однако никакой положительной динамики нет. Кальюлайд подчеркнула, что от нынешних властей Украины в Европе ожидают демонстрацию того, что страна готова развиваться, передаёт RT.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даём те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», - сказала Кальюлайд.

АБ

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