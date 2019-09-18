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Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана
18 сентября 2019, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные штаты Америки объявят о новых "существенных" санкциях, направленных против Ирана, в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
Ранее глава США сообщил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно усилить" санкции против Ирана. Заявление прозвучало вслед за обвинениями в адрес Тегерана в причастности к атаке дронов на месторождения в Саудовской Аравии.
Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана.