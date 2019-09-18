«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

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18 сентября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские власти могут выбрать сценарий прекращения конфликта в Донбассе, который предполагает выход из минских договоренностей с «сохранением лица». С соответствующим заявлением выступил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Эксперт назвал обозначенный им вариант урегулирования «очень плохим» для Украины. Чтобы его реализовать, надо смириться с тем, что Донбасс в перспективе не вернется в состав страны, процитировало Погребинского российское интернет-издание Politpuzzle.

Ранее сегодня сообщалось, что Михаил Погребинский озвучил условие окончательной потери Киевом Донецка и Луганска. По словам аналитика, это произойдет, если Донбассу откажут в особом статусе, который предусмотрен минскими соглашениями.