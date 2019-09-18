Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

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18 сентября 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Evgeny / globallookpress.com

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Согласно точке зрения эксперта, Москва в настоящий момент контролирует белорусские Вооруженные силы и спецслужбы, а также экономику. Текущее положение вещей осталось только оформить юридически, процитировал журналиста интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Айдер Муждабаев выразил уверенность в том, что «поглощение» Белоруссии Россией неизбежно.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Кремле прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о будущей экономической интеграции двух стран.