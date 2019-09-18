Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

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18 сентября 2019, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, которые контролируются в настоящий момент властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

По словам аналитика, ставшего собеседником издания «Новороссия», если республики вернутся под киевскую юрисдикцию, там произойдут этнические чистки и, возможно, массовые казни. Также жителям Донбасса грозит попадание в фильтрационные лагеря, полное или частичное лишение прав на имущество, заявил Безпалько.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский допустил полный отказ Киева от Донецка и Луганска.