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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

18 сентября 2019, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com
фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, которые контролируются в настоящий момент властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

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По словам аналитика, ставшего собеседником издания «Новороссия», если республики вернутся под киевскую юрисдикцию, там произойдут этнические чистки и, возможно, массовые казни. Также жителям Донбасса грозит попадание в фильтрационные лагеря, полное или частичное лишение прав на имущество, заявил Безпалько.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский допустил полный отказ Киева от Донецка и Луганска.

 

ДЦ

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