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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

18 сентября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн (High Frequency Active Auroral Research Program) обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат. Не говоря уже о том, что им собираются сбивать межконтинентальные ракеты. Есть версия, что катастрофические лесные пожары этого года в России – тоже вызвал ХААРП.

ХААРП – нечто типа системы ПРО. Якобы облако из плазмы способно остановить боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сами ракеты на этапе разгона. Мол, это как гигантская шаровая молния, и ракетам её никак не преодолеть. И даже самолёты так сбивать можно. Есть ещё идея, что ХААРП может сбивать космические корабли. Мол, шаттл «Колумбия» взорвал тоже он. Ещё одной, куда более популярной версией, является идея о геофизическом оружии. Также одной из самых ходовых идей является версия о климатическом оружии. Ну и чемпионом по популярности является версия о том, что установка призвана воздействовать на психику и мозги людей.

Официальная версия предназначения ХААРП гласит, что проект предназначен для изучения прохождения радиоволн в приполярных высотных зонах и полярных сияний. Долгое время установку финансировали ВМС США, рассчитывавшие создать систему связи с подводными лодками без самолётов-ретрансляторов. К 2015 г. военные охладели к ХААРП и передали его гражданским пользователям из Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе. Сейчас на ХААРП даже проводятся дни открытых дверей, чтобы каждый мог прийти и убедиться, что рассказываемые про него байки не соответствуют действительности. Однако появились сообщения, что с прошлого года американские военные вновь заинтересовались ХААРП и планируют там ряд экспериментальных работ.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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