Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

18 сентября 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждался радикальный вариант решить демографическую проблему Дальнего Востока: позвать индийцев. Индия давно на государственном уровне пытается выйти из мальтузианской ловушки – перенаселённости, которая «съедает» успехи в экономике. У России на Дальнем Востоке обратная проблема: численность населения слишком мала, чтобы азиатские инвесторы построили здесь заводы – некому будет продавать товары.

На форуме идею экспорта рабсилы в Россию выдвигал премьер-министр Индии Нарендра Моди. А официальный представитель МИД Равиш Кумар пояснил, что «получен обнадёживающий ответ от российской стороны».

Прежде всего речь идёт о рабочих в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. При нынешних темпах прироста населения Индия обгонит Китай после 2025 года. Её территория вдвое меньше китайской.  И Россия – оптимальный адрес переезда, поскольку ни в одной соседней стране нет такого количества пустующих территорий. Но  любая страна мира, которая позволила себе визовое послабление с Индией, моментально заполнялась иммигрантами.

При всём экономическом плюсе, риски для российской власти огромные, поскольку национальный вопрос стоит в России довольно остро. Российское большинство в провинции неважно воспринимает приезд мигрантов с Кавказа и Средней Азии, хотя они говорят по-русски и культурно ближе индийцев. Если же разворот с Запада на Восток так быстро сменится переориентацией на Юг, непонимание между властью и обществом может усилиться.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…