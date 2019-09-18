А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

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18 сентября 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждался радикальный вариант решить демографическую проблему Дальнего Востока: позвать индийцев. Индия давно на государственном уровне пытается выйти из мальтузианской ловушки – перенаселённости, которая «съедает» успехи в экономике. У России на Дальнем Востоке обратная проблема: численность населения слишком мала, чтобы азиатские инвесторы построили здесь заводы – некому будет продавать товары.



На форуме идею экспорта рабсилы в Россию выдвигал премьер-министр Индии Нарендра Моди. А официальный представитель МИД Равиш Кумар пояснил, что «получен обнадёживающий ответ от российской стороны».



Прежде всего речь идёт о рабочих в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. При нынешних темпах прироста населения Индия обгонит Китай после 2025 года. Её территория вдвое меньше китайской. И Россия – оптимальный адрес переезда, поскольку ни в одной соседней стране нет такого количества пустующих территорий. Но любая страна мира, которая позволила себе визовое послабление с Индией, моментально заполнялась иммигрантами.



При всём экономическом плюсе, риски для российской власти огромные, поскольку национальный вопрос стоит в России довольно остро. Российское большинство в провинции неважно воспринимает приезд мигрантов с Кавказа и Средней Азии, хотя они говорят по-русски и культурно ближе индийцев. Если же разворот с Запада на Восток так быстро сменится переориентацией на Юг, непонимание между властью и обществом может усилиться.



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