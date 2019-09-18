Минюст США подал иск против Эдварда Сноудена

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18 сентября 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена из-за публикации мемуаров. Авторы иска считают, что он нарушил соглашение о неразглашении, которое было подписано с АНБ и ЦРУ.

Накануне Сноуден представил мемуары "Личное дело". Ожидается, что книга будет доступна более чем в 20 странах.

В американском министерстве заявили, что Сноуден опубликовал книгу "без предварительного анализа ЦРУ и АНБ".

"Иск Соединенных штатов не направлен на то, чтобы остановить или ограничить публикацию или распространения "Личного дела", - говорится в сообщении. Минюст требует от Сноудена перечисления всех доходов от продажи книги властям США.