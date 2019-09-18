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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

18 сентября 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Еж по кличке Херби прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус из немецкого города Висбаден. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото -как правило, из путешествий, в которые Талита берет своего маленького питомца. На кадрах Херби выглядит крайне довольным, чем и завоевывает новых подписчиков. На страничку уже подписались порядка 1,5 млн человек.

Выкладывая фото, Талита старается показать, что даже у такого создания, как еж, может быть насыщенная жизнь. Пользователи сети восторгаются зверьком. Наиболее часто в его отношении употребляются эпитеты "милый" и "чудесный".

 
 
 
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Публикация от The World’s Cutest Adventurers (@mr.pokee)31 Авг 2019 в 9:26 PDT



 
 
 
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Публикация от The World’s Cutest Adventurers (@mr.pokee)28 Июл 2019 в 9:52 PDT

АС

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В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

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