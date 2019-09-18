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Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram
18 сентября 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Еж по кличке Херби прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус из немецкого города Висбаден. Об этом сообщает Daily Mail.
Фото -как правило, из путешествий, в которые Талита берет своего маленького питомца. На кадрах Херби выглядит крайне довольным, чем и завоевывает новых подписчиков. На страничку уже подписались порядка 1,5 млн человек.
Выкладывая фото, Талита старается показать, что даже у такого создания, как еж, может быть насыщенная жизнь. Пользователи сети восторгаются зверьком. Наиболее часто в его отношении употребляются эпитеты "милый" и "чудесный".
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