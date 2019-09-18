Киевский аналитик допустил полный отказ команды Зеленского от Донецка и Луганска

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18 сентября 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Команда украинского президента Владимира Зеленского может реализовать сценарий полного отказа от Донбасса. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил Михаил Погребинский, киевский политолог.

По словам Погребинского, ставшего собеседником «Взгляда», если зарубежные партнеры Киева не поддержат его требования по изменению «формулы Штайнмайера», предусматривающей наделение Донбасса особым статусом после местных выборов, произойдет «движение в сторону возведения условной стены» между регионом и Украиной.

Ранее в среду сообщалось, что в украинской армии анонсировали отведение сил вдоль всей линии фронта в Донбассе.