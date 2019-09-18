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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Киевский аналитик допустил полный отказ команды Зеленского от Донецка и Луганска

18 сентября 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny / globallookpress.com
фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Команда украинского президента Владимира Зеленского может реализовать сценарий полного отказа от Донбасса. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил Михаил Погребинский, киевский политолог.

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

По словам Погребинского, ставшего собеседником «Взгляда», если зарубежные партнеры Киева не поддержат его требования по изменению «формулы Штайнмайера», предусматривающей наделение Донбасса особым статусом после местных выборов, произойдет «движение в сторону возведения условной стены» между регионом и Украиной.

Ранее в среду сообщалось, что в украинской армии анонсировали отведение сил вдоль всей линии фронта в Донбассе.

 

ДЦ

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Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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