Бывший луганский губернатор рассказал о срыве «захвата Крыма Россией» в 2010-м

//В мире 13+

18 сентября 2019, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: страница Геннадия Москаля в соцсети Facebook

Российская Федерация готовилась «захватить» Крымский полуостров в 2010 году. Соответствующую версию озвучил украинский политик Геннадий Москаль, бывший глава Луганской и Закарпатской областей.

Согласно утверждению Москаля, о планах по «захвату» Крыма ему стало известно в 2009-м. Данный сценарий реализовался бы годом позже, если бы Виктор Янукович проиграл на выборах президента Украины, заявил экс-губернатор. При этом Москаль заверил, что сделал все возможное для срыва замысла, приписываемого им Москве.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося на полуострове весной 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что на Украине придумали новый план «возвращения» региона.