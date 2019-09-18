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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Бывший луганский губернатор рассказал о срыве «захвата Крыма Россией» в 2010-м

18 сентября 2019, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: страница Геннадия Москаля в соцсети Facebook
фото: страница Геннадия Москаля в соцсети Facebook

Российская Федерация готовилась «захватить» Крымский полуостров в 2010 году. Соответствующую версию озвучил украинский политик Геннадий Москаль, бывший глава Луганской и Закарпатской областей.

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Согласно утверждению Москаля, о планах по «захвату» Крыма ему стало известно в 2009-м. Данный сценарий реализовался бы годом позже, если бы Виктор Янукович проиграл на выборах президента Украины, заявил экс-губернатор. При этом Москаль заверил, что сделал все возможное для срыва замысла, приписываемого им Москве.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося на полуострове весной 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что на Украине придумали новый план «возвращения» региона.

 

ДЦ

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