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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Видео со сценарием ядерной войны России и НАТО опубликовал американский ученый

18 сентября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео со сценарием ядерного конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Данный ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале Алекса Глесера, американского ученого, занимающегося вопросами глобальной безопасности.

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Сценарий, продемонстрированный на видео, предполагает, что Москва атакует приграничные районы Польши и Германии, стремясь ограничить силы НАТО, дислоцированные в Центральной и Восточной Европе. В ответ альянс должен ударить ядерным оружием по российскому Калининграду.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми рассказал о роли РФ в предотвращении термоядерной войны, которую провоцируют Соединенные Штаты.

 

ДЦ

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