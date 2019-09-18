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18 сентября 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейский подал в суд на коллег за слишком жестокий разгон митинга. Произошло это в американском Сент-Луисе и теперь местному судье предстоит разбираться в деле "коп против копов".

Полицейский был внедрен в толпу митингующих и работал под прикрытием, поэтому когда начался разгон демонстрации ему, как и всем участникам акции, досталось "по первое число". Не долго думая агент подал в суд на своих коллег за то, что те его слишком жестоко задержали во время разгона митинга.

"Коп против копов", так окрестили судебное разбирательство в прессе и журналисты опасаются, что судье будет крайне непросто рассматривать это дело.