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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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СМИ: Германия и США готовятся к войне с Россией

18 сентября 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Вооружённые силы Германии и союзники страны по НАТО готовят войска для наступления на Россию. Известно, что для "молниеносного развёртывания сил" готовится новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике. 

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Материал опубликован во вторник, 17 сентября.

Согласно источнику, центр был создан в 2018 году в городе немецком городе Ульм и должен быть приведён в полную боевую готовность к 2021 году. Он будет отвечать за переброску войск и техники НАТО по Европе, пишет газета "Junge Welt".

Автор отмечает, что параллельно Соединённые Штаты готовят переброску около 3,5 тысячи солдат и более 2 тысяч единиц техники, в том числе танки и БМП "Брэдли", через Германию в Польшу. Операцию планируется начать в середине октября.

Уточняется, что командный центр армии США в Норфолке будет контролировать переброску войск и техники через Атлантику, однако есть один нюанс - дорога Европы не готова к "тяжелой военной технике".

БА

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Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

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