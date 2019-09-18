В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

//В мире 13+

18 сентября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. С соответствующим заявлением выступил Владимир Кравченко, занимающий должность командующего операцией Киева в регионе.

По словам генерал-лейтенанта, процитированного интернет-изданием «Русская весна», задача по отводу сил определена политическим руководством Украины. Военные готовы к данному шагу «ради улучшения жизни наших граждан», отметил Кравченко.

Ранее в среду сообщалось, что штаб киевской операции распространил данные о новых потерях Вооруженных сил Украины в ходе боестолкновений в Донбассе.