//В мире 13+
В море упал самолет ВВС Испании
18 сентября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
18 сентября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация готовилась «захватить» Крымский полуостров в 2010 году. Соответствующую версию озвучил украинский политик Геннадий Москаль, бывший глава Луганской…
Главной защитой от провоцируемой США термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения высказал Яков…
В мире
Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.
Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно…
Медики из Швейцарии поведали, как в два раза снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация…
Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева рассказала о случаях, связанных с тяжёлыми проблемами…
Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена из-за публикации мемуаров. Авторы иска считают, что он нарушил соглашение…
Еж по кличке Херби прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус из немецкого города Висбаден…
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости…
Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками милым видеороликом, на кадрах которого он поёт посвящённую своей супруге Алле Пугачёвой песню…
Команда украинского президента Владимира Зеленского может реализовать сценарий полного отказа от Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допустил Михаил…
В Ялте пресекли деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. К этой деятельности оказались…
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия…
Стало известно, об убийстве, которое произошло на почве ревности в одной из московских квартир. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего…
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников пограничной службы на месте задержания во вторник, 17 сентября, двух шхун и 11 мотоботов, занимавшихся…
Жаркое из блогов
Споры вокруг рекламы пива в СМИ продолжаются уже долгое время, результаты этой дискуссии носят знакопеременный характер, но в целом пока побеждают апологеты имитации…
В сети опубликовали видео со сценарием ядерного конфликта между Россией и НАТО. Данный ролик появился на YouTube-канале Алекса Глесера, американского ученого…
В красноярской школе учитель физкультуры во время урока отчитал первоклассника за плохое поведение, а потом ударил его по голове. Родители сообщили об инциденте…
Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…
Полицейский подал в суд на коллег за слишком жестокий разгон митинга. Произошло это в американском Сент-Луисе и теперь местному судье предстоит разбираться в деле "коп…
Проблема экологии в России снова стала самой обсуждаемой темой этого лета на фоне лесных пожаров. В обществе разгорелись не шуточные баталии на тему как власти…
Актриса Паулина Андреева показала свой снимок в роскошном платье, в котором она появилась на официальной свадебной церемонии. Некоторые заметили, что этот наряд достоин…
Вооружённые силы Германии и союзники страны по НАТО готовят войска для наступления на Россию. Известно, что для "молниеносного развёртывания сил" готовится новый…
Общество
Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …
Политика
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…
После летних пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока Рослесхоз и Минприроды предлагают новые правила работы с лесами, которые потребуют роста финансирования чуть ли не…
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку Павла Устинова, однако администрация президента юридически не является адресатом одиночных пикетов…
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании. Соответствующую информацию предоставила сегодня днем…
В среду, 18 сентября, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе исполнилось шесть лет. Мама и папа в честь праздника постарались и устроили для своих обожаемых…
Утром, 18 сентября, жители г. Облучье, что в ЕАО с удивлением обнаружили на улицах, крышах домов, ещё не успевших сбросить листву деревьях и на не убранном до конца…
Шоу-бизнес
Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…
Политолог Михаил Погребинский рассказал, при каком условии Киев окончательно потеряет территории, которые контролируют власти ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик…
Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета во время попытки сделать эффектное селфи. 36-летняя женщина после случившегося была…
Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…
В СМИ в среду днем появилась информация о том, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась от денежной помощи, предложенной коллегами и друзьями звезды сериала "Моя…
Общество
По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин оценил приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии якобы за нанесение травмы омоновцу…
Жаркое из блогов
Не так давно новостные ленты всколыхнула новость о том, что премьер-министр Д.А. Медведев отменил 8-часовой рабочий день, действующий с незапамятных времен. Следом…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в САР, если соответствующие договоренности не будут достигнуты…
Происшествия
Следственный комитет сообщил об убийстве двух мужчин 37 и 52 лет в селе Солонешское на Алтае. Отмечается, что в преступлении подозреваются два подростка 15 и 16 лет…
В интервью французской газете L’Equipe генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на острые вопросы. Содержание интервью…
В среду, 18 сентября, стало известно, в каком платье актриса Паулина Андреева вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука. Папарацци смогли заснять счастливых молодоженов…
Во вторник, 17 сентября, прошла свадьба известного актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Звёздная пара сделала это максимально тихо, однако…
Общество
На Старой площади в Москве пикеты. Сотни людей собрались, чтобы поддержать актёра Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года заключения за преступление, которого…
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 18 сентября, заявил, что властям Соединенных Штатов Америки необходимы…
Известная певица и основатель ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина поделилась с поклонниками новым снимком в стильном образе. Знаменитость рассказала, что идёт…
Иностранные ученые обнаружили новую опасность спиртного для человеческого организма. Об этом рассказывается в публикации, которая появилась некоторое время назад…
В Хакасии дворник обнаружил тело новорожденного ребенка, лежавшее рядом с мусорным баком. Соответствующую информацию днем в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники…
Культура
Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала о трогательном подарке, который сделал ей отец перед своим уходом. По словам женщины артист знал, что скоро…
В России вначале пришли за промышленностью, прихватив в частные руки самые лакомые куски и разрушив в пыль остальное, в том числе микроэлектронику. Затем пришли…
Возле палаты Анастасии Заворотнюк пришлось выставить охрану. Актриса сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы – и чересчур ретивые репортёры уже несколько…
Около года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — глиобластому. Многие вспомнили судьбу Жанны Фриске и уверены – причина…
Общество
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что не только дефицит необходимых лекарственных препаратов влияет на увеличение…
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей и гостей столицы о ненастье в выходные. Согласно последней информации, температура…