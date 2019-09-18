Украинский политолог определил условие окончательной потери Киевом Донбасса

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18 сентября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, при каком условии Киев окончательно потеряет территории, которые контролируют власти непризнанных ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

Погребинский отметил, что руководство Украины должно предоставить Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими договоренностями. Если Киев не предпримет данный шаг, то потеряет Донецк и Луганск навсегда, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что украинский штаб распространил информацию о новых потерях киевских силовиков в Донбассе.