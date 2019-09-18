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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Украинский политолог определил условие окончательной потери Киевом Донбасса

18 сентября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, при каком условии Киев окончательно потеряет территории, которые контролируют власти непризнанных ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Погребинский отметил, что руководство Украины должно предоставить Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими договоренностями. Если Киев не предпримет данный шаг, то потеряет Донецк и Луганск навсегда, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что украинский штаб распространил информацию о новых потерях киевских силовиков в Донбассе.

 

ДЦ

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В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

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