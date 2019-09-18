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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Эрдоган: Турция готова создать зону безопасности в Сирии без США

18 сентября 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в САР, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с властями Соединенных Штатов. 

Такое заявление турецкий лидер сделал в рамках выступления в Анкаре. Эрдоган уточнил, что если в течение двух недель Турция и США не достигнут конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то турецкая сторона начнет делать шаги самостоятельно, передает телеканал A Haber.

Политик также уточнил, что Москва и Тегеран разделяют опасения Анкары в отношении отрядов "Сил народной самообороны".

ЕТ

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