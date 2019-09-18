Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

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18 сентября 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Главной защитой от провоцируемой действиями Соединенных Штатов мировой термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Эксперт, принявший участие в одной из программ канала «ТВ Центр», отметил, что Москва все больше опережает Вашингтон в сфере новейших вооружений. Поэтому Штаты вряд ли пойдут на развязывание конфликта, который способен перерасти в термоядерную войну, заявил Кедми.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ рассказали о «сумасшедшем» плане Советского Союза по уничтожению американских авианосцев.